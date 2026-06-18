Бельгия передаст Украине семь самолетов-истребителей F-16

Франкен: Бельгия передаст Украине семь F-16, четыре из них пойдут на запчасти

Бельгия в этом году передаст Украине семь самолетов-истребителей F-16. Об этом перед началом встречи глав Миноборон стран-членов НАТО в Брюсселе заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, передает украинский телеканал «Общественное».

По словам министра, три самолета смогут выполнять полеты, другие четыре могут пойти на запчасти. Франкен утверждает, что истребители помогут Украине препятствовать Вооруженным силам России — сбивать беспилотники, различные ракеты и другие воздушные угрозы.

Чиновник также заявил, что предложит правительству Бельгии передать Украине все F-16 в ближайшие годы. При этом Франкен уточнил, что это будет зависеть от поставок королевству истребителей F-35.

Министр отметил, что Бельгия должна сохранять собственный потенциал противовоздушной обороны и выполнять свою роль в ядерной доктрине НАТО.

«Нам нужно получить самолеты F-35, прежде чем мы сможем передать F-16, но первые F-16 все равно будут предоставлены», — заключил Франкен.

F-16 Fighting Falcon — легкий истребитель четвертого поколения, разработан в 1974 году американской компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

Ранее Пентагон заподозрили в передаче «Ржавых кинжалов» Украине.