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Политика

Большинство словаков отказались от участия в референдуме о выплатах Фицо

Лишь 40% словаков планируют принять участие в референдуме о лишении Фицо выплат
IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Менее половины граждан Словакии намерены прийти на референдум 4 июля, где будет решаться вопрос о прекращении пожизненных выплат премьер-министру Роберту Фицо. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического агентства AKO, пишет РИА Новости.

«Принять участие в июльском голосовании готовы 40,5% опрошенных», – говорится в исследовании, проведенном с 14 по 21 мая.

При этом 45,5% респондентов категорически отказались от участия, 13,6% ещё не определились, а 0,4% уклонились от ответа. Выборка составила тысячу человек; погрешность данных не указана.

Такой уровень интереса может оказаться недостаточным для признания голосования легитимным. Для признания референдума состоявшимся порог явки должен превысить 50%. В Словакии из девяти подобных голосований лишь одно достигло цели: плебисцит о вступлении в Евросоюз в мае 2003 года собрал более 52% участников. Последний референдум, касавшийся упрощения процедуры досрочных выборов (январь 2023 года), провалился – явка едва достигла 27%.

Инициатором плебисцита выступила оппозиция. Помимо судьбы привилегий для главы правительства, избирателям предложат высказаться по восстановлению специальной прокуратуры и национального антикоррупционного агентства – структур, ликвидированных кабинетом Фицо.

В июле 2024 года в республике вступили в силу поправки, гарантирующие бывшим премьерам и спикерам парламента, отработавшим минимум два срока, пожизненное содержание в размере депутатской зарплаты (свыше €4 тыс.). Единственным претендентом на эту привилегию пока остается действующий премьер Фицо, что вызвало острую критику со стороны оппозиционных сил.

Ранее Фицо напомнил, откуда в Словакию пришли свобода и мир.

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