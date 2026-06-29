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Политика

В Минске рассказали о своем диалоге с Европой и США

МИД Белоруссии: Минск пытается убедить Западную Европу и США восстановить диалог
Алексей Майшев/РИА Новости

Руководство Белоруссии пытается убедить Западную Европу и США восстановить диалог для предотвращения масштабного конфликта. Об этом заявил замглавы МИД республики Игорь Секрета в интервью RT.

По его словам, Минск пытается убедить западноевропейских и американских партнеров не использовать военную риторику.

«Даже неспровоцированный военный инцидент может привести к более крупному конфликту», — отметил Секрета.

Еще в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что Россия и Белоруссия не заинтересованы в эскалации напряженности в Европе, и «никакие Париж, Лондон» и территории других европейских стран им не нужны.

Доцент Финансового университета Вадим Трухачев высказал мнение, что Евросоюз «открыто начал работу» на разрыв отношений между Россией и Белоруссией. По словам эксперта, Европа активно готовится к президентским выборам в Белоруссии 2030 года, поэтому «работа началась загодя». Как отметил аналитик, у Европы есть возможность «оторвать» Минск от Москвы за счет работы с белорусским обществом.

Ранее Лукашенко заявил, что Европа поняла, «где ее счастье».

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