Телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и белорусским лидером Александром Лукашенко свидетельствует о том, что Евросоюз «открыто начал работу» на разрыв отношений между Россией и Белоруссией. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал доцент Финансового университета Вадим Трухачев.



«Это [разговор двух лидеров] значит, что Евросоюз открыто начал работать на то, чтобы оторвать Белоруссию от России. Не испугались никаких учений, не верят в Европе, что мы на них нападем. Слова в европейской политике не значат ничего, мы много значения придаем словам. Значение имеют только бумаги. В бумагах четко написано о задаче оторвать Белоруссию от России»



По словам Трухачева, Европа активно готовится к президентским выборам в Белоруссии 2030 года, поэтому «работа началась загодя». Как отметил аналитик, у Европы есть возможность «оторвать» Минск от Москвы.



«Необходимо работать с белорусским обществом и, кстати говоря, с украинскими ухилянтами (уклонистами от военной службы - «Газета.Ru») в Европе по русской национальной и православной линии», — считает Трухачев.



Телефонный разговор двух лидеров состоялся в воскресенье, 24 мая. Они обсудили региональные проблемы, а также отношения Минска и Парижа.



Сообщалось также, что Макрон в ходе беседы призвал Лукашенко не допустить участия Белоруссии в украинском конфликте.



Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается не собирается воевать.