В МИД России оценили встречу с послами Германии, Франции и Британии

Встреча заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина с послами Германии, Франции и Великобритании была содержательной. Об этом заявил замглавы ведомства в интервью RTVI.

«Вы знаете, я бы все-таки охарактеризовал эту дискуссию как содержательную. В том смысле, что с российской стороны была изложена наша принципиальная позиция, наша принципиальная линия на урегулирование украинского конфликта путем устранения его известных первопричин», — сказал замглавы ведомства.

Галузин добавил, что страны «евротройки» выбрали ультимативные и неприемлемые для России подходы по Украине. В ходе встречи послам объяснили, что подобная риторика в отношении РФ неприемлема, отметил замминистра.

15 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что послы «евротройки» на встрече в МИД РФ по Украине не сказали ничего нового. По его словам, дипломаты «навязчиво пытались предложить свои услуги», не желая оставаться в стороне от процесса.

Ранее Лавров объяснил суть требований ЕС к России.