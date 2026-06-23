Лавров объяснил суть требований ЕС к России

Лавров: все заявления из ЕС сводятся к требованию капитуляции от России

Все заявления лидеров стран Европейского союза — это требование капитуляции от России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.

По словам дипломата, именно в этом состояло заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня.

В совместном заявлении лидеры Евротройки подтвердили поддержку Украине «в ее защите от незаконного вторжения России» и обсудили следующие шаги в переговорном процессе. Политики также отметили, что все усилия должны координироваться в тесном взаимодействии с Украиной, европейскими партнерами и США.

Встреча проходила на Даунинг-стрит. Как сообщало агентство Reuters, европейские лидеры и Зеленский обсуждали поддержку Украины, усиление сотрудничества в сфере безопасности и усилия по прекращению российско-украинского конфликта. Одной из ключевых тем переговоров стало предоставление Украине систем противовоздушной обороны, а также дипломатические перспективы урегулирования.

Ранее Лавров назвал Зеленского фюрером, отметив «заразность» этого образа.