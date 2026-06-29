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Политика

На Украине отказали Ермаку в снятии электронного браслета

ВАКС Украины отказался снимать электронный браслет с Ермака
Alina Smutko/Reuters

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку в снятии электронного браслета. Об этом ВАКС сообщил в Telegram-канале.

«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты экс-главы офиса президента относительно изменения меры пресечения, а именно отмены обязанности ношения электронного средства контроля», — говорится в сообщении.

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили экс-главе офиса украинского лидера обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

Уже спустя четыре дня Ермак вышел из СИЗО под залог в 140 млн гривен (более 230 млн рублей).

Ранее Ермак рассказал, что читал в СИЗО книгу про Трампа.

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