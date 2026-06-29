Суд отправил нардепа от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского Сергея Кузьминых под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

«Кроме этого, суд обязал его носить электронный браслет. Также взыскали 49 тысяч гривен залога (примерно 84,3 тыс. руб. — Прим. ред.)», — уточнил Гончаренко.

29 июня издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало депутата Верховной Рады Сергея Кузьминых.

Отмечается, что задержание парламентария произошло из-за постоянных пропусков заседаний суда по делу о взятке в размере 558 тысяч гривен (около 960 тыс. рублей).

До этого экс-разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что в США знают, что на Украине есть коррупция, но не осознают ее масштабы.

Ранее Небензя высказался о коррупции среди окружения Зеленского.