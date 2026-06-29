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Политика

На Украине депутата из партии Зеленского отправили под домашний арест

Гончаренко: суд отправил нардепа Сергея Кузьминых под домашний арест
commons.wikimedia.org

Суд отправил нардепа от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского Сергея Кузьминых под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

«Кроме этого, суд обязал его носить электронный браслет. Также взыскали 49 тысяч гривен залога (примерно 84,3 тыс. руб. — Прим. ред.)», — уточнил Гончаренко.

29 июня издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало депутата Верховной Рады Сергея Кузьминых.

Отмечается, что задержание парламентария произошло из-за постоянных пропусков заседаний суда по делу о взятке в размере 558 тысяч гривен (около 960 тыс. рублей).

До этого экс-разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что в США знают, что на Украине есть коррупция, но не осознают ее масштабы.

Ранее Небензя высказался о коррупции среди окружения Зеленского.

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