Риттер заявил, что в США не понимают масштабов коррупции на Украине

Риттер: в США знают, что на Украине коррупция, но не осознают ее масштабов

США осознают, что на Украине есть коррупция, но не осознают ее масштабы. Об этом заявил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

Риттер посетил России, побывав на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы предполагаем, что Украина коррумпирована. Но мы не осознаем глубину коррупции», — сказал он.

До этого Счетная палата Нидерландов в докладе по итогам проверки минобороны страны за 2025 год заявила о повышенных рисках коррупции при оказании военной помощи Киеву. Еще один риск, на который обращают внимание аудиторы — это угроза завышенных цен при покупке вооружений Украине.

В конце мая главы финансовых ведомств и центральных банков (ЦБ) государств «Группы семи» (G7) призвали Украину к проведению реформ, направленных на борьбу с коррупцией, достижение верховенства права и противодействие теневой экономике.

Ранее политолог усомнился в том, что на Украине «взялись» за коррупцию.