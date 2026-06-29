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Политика

В Кремле состоялась первая встреча Путина с омбудсменом Лантратовой

В Кремле прошла встреча Путина с омбудсменом Лантратовой

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с омбудсменом Яной Лантратовой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, хочу поблагодарить вас за высокое доверие. Для меня это, конечно же, аванс. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы это доверие оправдать», — сказала Лантратова в ходе мероприятия.

Во время встречи Лантратова рассказала, что ей удалось выстроить коммуникацию с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Также она отметила, что за время работы ей удалось вернуть на территорию России 550 военнопленных.

Кроме того, российский уполномоченный доложила главе государства, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение по Старобельску.

«Написала письма верховному комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека и в ОБСЕ. Кстати говоря, верховный комиссар ответил мне на мое письмо», — сказала омбудсмен.

14 мая Госдума утвердила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Всего на пост претендовали три кандидата, но именно ей удалось набрать большинство голосов. Лантратова пообещала заниматься помощью всем, кто обратится в ее аппарат, подробнее о том, чем она займется на новом посту, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова назвала закрытым вопрос по возвращению курян с Украины.

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