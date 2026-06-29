Песков прокомментировал эмоциональность заявлений Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Кремль не намерен давать оценку эмоциональной тональности заявлений Владимира Зеленского.

«Что касается эмоциональной тональности заявлений Зеленского, то не нам давать такую оценку. Пусть это делают специалисты или вы — журналисты», — поделился Песков.

19 июня Зеленский обратился к Лукашенко, дав ему неделю на то, чтобы убрать с белорусско-украинской границы ретрансляторы. Речь идет об установках, якобы позволяющих российским военнослужащим наводить беспилотники на цели на Украине. Глава государства пригрозил, что если Минск не выполнит требование, Киев «сделает это сам».

Спустя пять дней украинский лидер объявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. 25 июня Лукашенко рассказал, что провел встречу с представителями Зеленского и предупредил их о возможном изменении «качества войны» в случае втягивания в нее Минска.

Ранее Лукашенко заявил, что считал Зеленского сыном, но тот оскорбил его.