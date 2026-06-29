В Кремле заявили о неизменности позиции по урегулированию украинского конфликта

Песков: позиция РФ по урегулированию конфликта известна как Украине, так и США

Вашингтону и Киеву известна позиция российского руководства по урегулированию украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, позиция Москвы по вопросу завершения противостояния с Киевом была изложена главой государства Владимиром Путиным еще два года назад и с тех пор не подвергалась изменениям.

«Наша позиция хорошо известна <...>. Известна киевскому режиму, известна американским переговорщикам. И она весьма последовательная», — сказал представитель Кремля.

28 мая президент РФ дал интервью журналисту Павлу Зарубину. Во время беседы он рассказал, что Украина предложила российской стороне прекратить удары вглубь территорий друг друга и ограничить боевые действия четырьмя регионами. Речь идет о Херсонской области, Луганской народной республике, Запорожской области и Донецкой народной республике.

Как отметил глава государства, если Москва согласится реализовать инициативы Киева, у последнего появится возможность перебросить войска из Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. Путин подчеркнул, что ограничение территории боевых действий спасет Украину, но это не входит в планы РФ.

Ранее Путин оценил возможность проведения переговоров по Украине в Белоруссии.