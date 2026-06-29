Кличко могут освободить от обязанностей по подготовке Киева к зиме

РБК-Украина: подготовку Киева к зиме могут переложить на заместителя Кличко

Подготовку Киева к зиме могут переложить с мэра города Виталия Кличко на его первого заместителя Петра Пантелеева. Об этом пишет «РБК-Украина».

Отмечается, что в ближайшее время состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором может быть принято соответствующее решение. При этом каких-либо значимых кадровых изменений в мэрии Киева не предвидится.

«[Пантелееву] могут дать право более самостоятельно, независимо от главы столичной администрации, решать вопросы подготовки к зиме, в том числе и финансовые», — говорится в сообщении.

25 июня шведское министерство иностранных дел сообщило о выделении Украине финансовой помощи в размере порядка $154 млн. Данные средства предназначены для укрепления энергетической системы страны в преддверии зимы.

Как отметил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, грядущий зимний период станет серьезным вызовом. По его словам, подготовка критически важной инфраструктуры к холодам должна идти непрерывно, вне зависимости от динамики боевых действий. В настоящее время Киев в тесном взаимодействии с зарубежными партнерами реализует комплекс мер, направленных на обеспечение готовности энергетического сектора к отопительному сезону, подчеркнул украинский премьер.

Ранее сообщалось, что страны G7 помогут Украине подготовиться к следующей зиме.