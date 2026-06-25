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Политика

Швеция поможет Украине пережить зиму

Швеция выделит $154 млн на подготовку энергетики Украины к зиме
Reuters

Шведское министерство иностранных дел сообщило о выделении Украине финансовой помощи в размере порядка $154 млн. Данные средства предназначены для укрепления энергетической системы страны в преддверии зимы, пишет РИА Новости.

«Правительство приняло решение о новом пакете поддержки Украины на сумму почти 1,5 млрд шведских крон (около $154 млн — прим. ред.) на 2026 год для поддержки энергетического сектора страны», — говорится в сообщении.

Как отметил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, грядущий зимний период станет серьезным вызовом. По его словам, подготовка критически важной инфраструктуры к холодам должна идти непрерывно, вне зависимости от динамики боевых действий. В настоящее время Киев в тесном взаимодействии с зарубежными партнерами реализует комплекс мер, направленных на обеспечение готовности энергетического сектора к отопительному сезону, подчеркнул украинский премьер.

Ранее сообщалось, что страны G7 помогут Украине подготовиться к следующей зиме.

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