В МИД России раскрыли, как боевики наркокартелей используют конфликт на Украине

Конфликт на Украине используется боевиками латиноамериканских наркокартелей как полигон для совершенствования навыков управления беспилотниками. Об этом заявил в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.

«Еще одной тревожной тенденцией является использование бойцами латиноамериканских наркокартелей украинского конфликта в качестве полигона для оттачивания навыков управления беспилотными летательными аппаратами», — отметил дипломат.

В декабре газета New York Post сообщила, что наемники из стран Латинской Америки участвуют в боях на Украине с целью получения опыта, который затем они используют в преступной деятельности.

По данным издания, участвуют в конфликте выходцы из Бразилии и Колумбии. Один из участников рассказал, что колумбийцы, служившие на Украине, затем отправляются в Мексику, чтобы вступать в наркокартели и получать около $2 тыс. в месяц. Другой наемник уточнил: к работе привлекаются картели «Синалоа» и «Нового поколения Халиско», которые нанимают бывших колумбийских военных.

Ранее было раскрыто число иностранных наемников в рядах ВСУ.