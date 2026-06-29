Политолог назвал встречу Лукашенко с Си Цзиньпином сигналом для НАТО

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином является скоординированным сигналом для НАТО. Об этом News.ru заявил политолог Александр Перенджиев.

По его словам, встреча Лукашенко сперва с президентом России Владимиром Путиным, а затем с китайским лидером Си Цзиньпинем – не совпадение. Речь идет об «определенном сигнале» НАТО о том, что «Белоруссия уже взаимодействует с Россией по поводу защиты своей территории», подчеркнул политолог.

Минск готовится к возможному нападению, и определяет совместно с Москвой «четкий план действий, хотя эта тема открыто и не обсуждалась», считает Перенджиев.

«В разговоре Лукашенко с Си Цзиньпином, мне кажется, шла речь о том, что китайская сторона внимательно отслеживала угрозы, которые произносил Владимир Зеленский в отношении Белоруссии. Пекин также вырабатывает свой план действий на случай нападения [на Белоруссию]», — заявил он.

19 июня Владимир Зеленский обратился к Лукашенко, дав ему неделю на то, чтобы убрать с белорусско-украинской границы ретрансляторы. Речь идет об установках, якобы позволяющих российским военнослужащим наводить беспилотники на цели на Украине. Глава государства пригрозил, что если Минск не выполнит требование, Киев «сделает это сам».

Спустя пять дней украинский лидер объявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. 25 июня Лукашенко рассказал, что провел встречу с представителями Зеленского и предупредил их о возможном изменении «качества войны» в случае втягивания в нее Минска.

Ранее Си Цзиньпин поддержал суверенитет и независимость Белоруссии после угроз Зеленского.