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Политика

Си Цзиньпин поддержал суверенитет и независимость Белоруссии после угроз Зеленского

Си Цзиньпин: КНР поддерживает Белоруссию в защите суверенитета и независимости
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Китай поддерживает Белоруссию в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом республики Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на CCTV.

«Китай поддерживает стремление Белоруссии защищать государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность, а также следовать пути развития, соответствующему ее национальным условиям», — заявил Си Цзиньпин.

19 июня Владимир Зеленский обратился к Лукашенко, дав ему неделю на то, чтобы убрать с белорусско-украинской границы ретрансляторы. Речь идет об установках, якобы позволяющих российским военнослужащим наводить беспилотники на цели на Украине. Глава государства пригрозил, что если Минск не выполнит требование, Киев «сделает это сам».

Спустя пять дней украинский лидер объявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. 25 июня Лукашенко рассказал, что провел встречу с представителями Зеленского и предупредил их о возможном изменении «качества войны» в случае втягивания в нее Минска.

Ранее Путин рассказал о реакции Лукашенко на угрозы Зеленского.

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