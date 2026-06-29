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Политика

Грузия укрепит отношения с постсоветской страной на фоне давления ЕС

Грузия и Казахстан подпишут совместное заявление о стратегическом партнерстве
РИА Новости

Представители Грузии и Казахстана подпишут совместное заявление о стратегическом партнерстве во время визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Астану. Об этом сообщила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бочоришвили, это будет «логическим продолжением» существующего много лет тесного сотрудничества между странами и выведет двусторонние отношения на новый уровень.

Укрепление отношений с Казахстаном происходит на фоне беспрецедентного давления на Грузию со стороны Евросоюза. Как сообщал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, ЕС требует от страны ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима. По словам политика, Евросоюз хочет превратить визу в «политическое оружие» и подталкивает Грузию к разрушению собственной страны.

О том, что ЕС в течение последних лет оказывает на Грузию давление, говорил и генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он отметил, что это происходит из-за того, что республика без ведома европейцев «посмела» принять некоторые законы.

Ранее премьер Грузии пообещал продолжение прагматичной политики в отношениях с РФ.

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