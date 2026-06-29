«Законная цель»: в ГД ответили Латвии на планы производить БПЛА у границы с Россией

Депутат Колесник: завод Латвии и Украины по производству БПЛА будет целью для РФ

Завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который совместно планируют построить Латвия и Украина, станет законной целью для ВС РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Его еще нужно начать строить. Естественно, этот завод вполне подходит под законные цели войск Российской Федерации в связи с тем, что будет производить оружие, которое применяется по Вооруженным силам России», — указал парламентарий.

В целом громкие заявления стран Балтии, отметил Колесник, призваны «оттянуть часть внимания и войск» в сторону Прибалтики, а также в сторону Калининградской области, в отношении которой не прекращаются провокации.

Латвия и Украина планируют совместно построить завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи латвийской границы с Россией и Белоруссией. Об этом во время посещения военной базы в Латгалии заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Ранее украинский дрон упал на нефтебазу в Латвии.