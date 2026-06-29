Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

Потомок Отто фон Бисмарка заявил, что Североатлантический альянс сегодня больше не нужен

Потомок Бисмарка заявил, что мир больше не нуждается в НАТО
Wolfgang Rattay/Reuters

Основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк заявил, что мир больше не нуждается в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Варшавского договора больше нет. Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужно. Против кого оно? Тогда нам нужен враг, но мы не хотели бы его иметь. Большинство в Германии видит это», — отметил фон Бисмарк.

Он добавил, что молодежь в Германии также не хочет возвращения обязательной военной службы. Они полагают, что для обеспечения безопасности страны хватит добровольцев, а за наращивание вооружения придется платить внукам и правнукам.

28 июня председатель комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп говорил, что Германия может вернуть обязательную военную службу в армии в 2027 году, если добровольный набор не позволит достичь запланированного показателя по увеличению численности бундесвера.

По его оценкам, добровольная модель может оказаться недостаточной для реализации амбициозных планов по расширению немецкой армии.

Ранее стало известно число добровольцев, записавшихся в армию ФРГ после введения новых правил призыва.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!