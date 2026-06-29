Потомок Отто фон Бисмарка заявил, что Североатлантический альянс сегодня больше не нужен

Потомок Бисмарка заявил, что мир больше не нуждается в НАТО

Основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк заявил, что мир больше не нуждается в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Варшавского договора больше нет. Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужно. Против кого оно? Тогда нам нужен враг, но мы не хотели бы его иметь. Большинство в Германии видит это», — отметил фон Бисмарк.

Он добавил, что молодежь в Германии также не хочет возвращения обязательной военной службы. Они полагают, что для обеспечения безопасности страны хватит добровольцев, а за наращивание вооружения придется платить внукам и правнукам.

28 июня председатель комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп говорил, что Германия может вернуть обязательную военную службу в армии в 2027 году, если добровольный набор не позволит достичь запланированного показателя по увеличению численности бундесвера.

По его оценкам, добровольная модель может оказаться недостаточной для реализации амбициозных планов по расширению немецкой армии.

Ранее стало известно число добровольцев, записавшихся в армию ФРГ после введения новых правил призыва.