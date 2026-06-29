Нетаньяху пообещал обсудить с США угрозы со стороны Эрдогана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал обсудить с Вашингтоном угрозы со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет издание The Times of Israel.

Нетаньяху напомнил, что Эрдоган практически каждый день призывает к уничтожению Израиля.

«Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если мы чему и научились из истории нашего народа, так это тому, что, когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к этому стоит отнестись серьезно», — отметил израильский премьер-министр.

Поэтому Нетаньяху добавил, что планирует «обратить внимание американских друзей» на слова Эрдогана.

10 июня канцелярия израильского премьер-министра сделала резкое заявление в ответ на высказывания главы Турции Эрдогана, который возложил на Израиль ответственность за нестабильность в регионе и указал на якобы существующую угрозу для страны со стороны Тель-Авива.

До этого Эрдоган заявил, что Нетаньяху и «его преступная сеть» своими атаками на Сирию и Ливан довели ситуацию до той точки, когда она уже представляет угрозу и для Турции.

Ранее стало известно, когда начнется война между Турцией и Израилем.