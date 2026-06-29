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Политика

В США высказались об угрозах Зеленского в адрес Белоруссии

Пайн: Украина капитулирует через месяц, если Зеленский нападет на Белоруссию
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Украина капитулирует через 30 дней, если ее президент Владимир Зеленский решит напасть на Белоруссию. Об этом в социальной сети Х заявил штабной офицер армии США в отставке Дэвид Пайн.

«Если Зеленский вторгнется в Белоруссию, он подпишет смертный приговор Украине, потому что Россия снова войдет в Киев из Белоруссии с 200–300 тысячами военнослужащих», — написал он.

По словам эксперта, в таком случае украинские власти будут вынуждены вывести все свои войска из юго-восточной части страны для защиты Киева, что позволит Вооруженным силам России захватить восточную половину государства и вынудит Украину капитулировать в течение 30 дней.

25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недавно он провел в Минске встречу с представителями Зеленского. По словам белорусского лидера, он попросил их передать главе Украины, что «качество войны мгновенно изменится», если втянуть в нее Минск.

19 июня Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал от украинской границы ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

Позднее президент Украины заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает Белоруссии.

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