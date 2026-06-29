Ливан обвинил Израиль в разрушении культурных объектов

Израиль полностью разрушил или сильно повредил объекты культурного наследия Ливана на юге страны. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на ливанского министра культуры Гассана Саламе.

По словам главы ведомства, повреждения получила древняя колонна в городе Тир, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в другом южном городе был разрушен объект паломничества, почитаемый мусульманами и христианами.

Кроме того, по данным ливанской стороны, удары привели к разрушению рынка эпохи мамлюков в Набатии, а в приграничных районах были повреждены многовековые населенные пункты. Как отмечает Reuters, в зоне боевых действий находятся замок Бофорт и крепость крестоносцев в Тебнине, что вызывает опасения за сохранность исторических памятников.

ЮНЕСКО выразила обеспокоенность состоянием объектов культурного наследия, включая Тир, а также сообщениями о повреждении цитадели в Чаме и боях в районе замка Бофорт.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке израильской армии к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана. Военный чиновник подчеркнул, что подписанное в Вашингтоне соглашение не предполагает отступления израильских сил с юга Ливана, пока шиитское движение «Хезболла» не будет разоружено на всей территории республики и пока не удастся обеспечить безопасность жителей севера Израиля.

Ранее востоковед исключил прекращение ударов Израиля по Ливану.