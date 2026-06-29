Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

Дмитриев припомнил ЕС и Британии отказ от российской энергии

Дмитриев напомнил ЕС и Британии про отказ от энергии из РФ на фоне жары в Европе
Алексей Никольский/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что Великобритания и Европейский союз отказались от доступной и надежной российской энергии и теперь они не могут позволить себе работу кондиционеров. Cоответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

«В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», — написал руководитель РФПИ, комментируя рекордную жару, установившуюся в Европе в середине июня.

Во Франции 72 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары, прогнозируемой на 21 июня. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

В начале прошлой недели на севере Испании был объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары, температура воздуха может превышать +40°C.

Ранее стало известно, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Маскономика». В чем хрупкость бизнес-империи, которая сделала Илона Маска триллионером
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!