Дмитриев припомнил ЕС и Британии отказ от российской энергии

Дмитриев напомнил ЕС и Британии про отказ от энергии из РФ на фоне жары в Европе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что Великобритания и Европейский союз отказались от доступной и надежной российской энергии и теперь они не могут позволить себе работу кондиционеров. Cоответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

«В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», — написал руководитель РФПИ, комментируя рекордную жару, установившуюся в Европе в середине июня.

Во Франции 72 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары, прогнозируемой на 21 июня. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

В начале прошлой недели на севере Испании был объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары, температура воздуха может превышать +40°C.

Ранее стало известно, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары.