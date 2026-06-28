США и Иран не запустили горячую линию по Ормузу вопреки договоренностям

Axios: США и Иран так и не запустили линию прямой связи по Ормузу

Американские ВС и иранский КСИР (Корпус стражей исламской революции) до сих пор не запустили линию прямой связи, чтобы координировать судоходство по Ормузскому проливу, передает Axios со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что об этом Вашингтон и Тегеран договорились на переговорах в Швейцарии на прошлой неделе. Однако, по данным на субботу, 27 июня, горячая линия так и не начала работать.

Портал добавляет, что на фоне взаимных ударов и обвинений в эскалации следующий раунд переговоров между сторонами, намеченный на 30 июня, остается под вопросом.

До этого в МИД Ирана предупредили, что вмешательство третьих стран в ситуацию вокруг Ормузского пролива усилит напряженность. За последние несколько дней иранские и американские военные несколько раз обстреливали друг друга, несмотря на то, что неделей ранее они объявили о режиме прекращения огня. В КСИР заявили, что американские военные базы в регионе ждет «настоящий ад».

Ранее сенат США проголосовал за прекращение войны с Ираном.