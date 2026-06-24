Сенат США проголосовал за прекращение войны с Ираном. Трамп назвал голосование бессмысленным

Сенат США одобрил резолюцию о прекращении боевых действий против Ирана. Впервые с 1973 года такая инициатива прошла через обе палаты конгресса — ранее за нее проголосовала палата представителей. Формально документ требует вывода американских сил из конфликта без нового одобрения законодателей. Однако Белый дом уже дал понять, что не считает эту резолюцию обязательной к исполнению, а Дональд Трамп назвал голосование несвоевременным и бессмысленным.

Сенат США 23 июня одобрил резолюцию H.Con.Res. 86, которая предписывает президенту Дональду Трампу вывести американские вооруженные силы из боевых действий против Ирана, не санкционированных конгрессом. За документ проголосовали 50 сенаторов, против — 48. В начале июня ту же меру поддержала палата представителей. Это первый с момента принятия Закона о военных полномочиях 1973 года случай, когда обе палаты конгресса согласовали подобную резолюцию.

Итоговое голосование стало еще одним примером открытого межпартийного разногласия вокруг линии Белого дома на иранском направлении , пишут Reuters и AP. Вместе с демократами документ поддержали республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол. Против из демократов выступил Джон Феттерман. Еще двое республиканцев в голосовании не участвовали.

Трамп остался недоволен голосованием.

«Итак, я загнал Иран в угол, он готов пасть, готов дать нам практически все, и впервые за десятилетия, проявляя огромное уважение к Соединенным Штатам и их президенту, ко мне, сенат США решает провести несвоевременное и бессмысленное голосование по Закону о военных полномочиях, заявляя главному спонсору терроризма в мире, что Соединенным Штатам не нравится то, что я с ними делаю, и я должен остановиться, и тем самым оказывает помощь и поддержку врагу. Четыре республиканца-лузера проголосовали вместе с демократами, и Иран спросил моих людей: «Что все это значит?» Эти сенаторы только усложнили мне работу, но я справлюсь, так или иначе, потому что я всегда справляюсь!» — написал президент в своей соцсети True Social.

Что означает резолюция

Формально речь идет не о мирном соглашении и не о прямом прекращении войны, а о резолюции в рамках Закона о военных полномочиях. Ее текст требует от президента прекратить боевые действия против Ирана без отдельного одобрения законодателей. Иначе говоря, конгресс зафиксировал позицию о недопустимости продолжения военной кампании без нового мандата.

При этом юридический эффект решения остается спорным, считают американские СМИ.

Такие резолюции не направляются в Белый дом на подпись президенту, а администрация Трампа заранее заявляла, что считает их не имеющими силы закона и противоречащими Конституции.

В меморандуме Офиса управления и бюджета Белого дома говорилось, что «в настоящее время отсутствуют боевые действия, из которых следует выводить американские силы», поскольку, по версии администрации, военная фаза, начавшаяся 28 февраля, завершилась после объявленного 7 апреля прекращения огня.

На этот же аргумент ссылались и противники резолюции в конгрессе. Председатель комитета сената по международным отношениям Джим Риш заявил, что голосование не изменит ситуацию: «Что бы ни случилось, это не возымеет никакого эффекта». По его словам,

Трамп «не собирается обращать на это никакого внимания».

Сторонники документа, напротив, указывали, что даже при ограниченных практических последствиях резолюция важна как политический сигнал. Она фиксирует позицию конгресса по вопросу о применении силы и показывает, что поддержка военного курса Белого дома снижается даже внутри Республиканской партии.

Переговоры в Швейцарии

Голосование прошло на фоне попыток администрации Трампа перевести конфликт в переговорное русло. На прошлой неделе был подписан меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, после чего стороны перешли к обсуждению спорных вопросов. Вице-президент Джей Ди Вэнс возглавил американскую делегацию на переговорах в Швейцарии.

Одновременно Трамп публично заявил, что Иран «полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции самого высокого уровня». Иранские официальные лица это опровергли, заявив, что ядерная программа на переговорах не обсуждалась.