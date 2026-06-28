Медведев рассказал о необходимости развития регионов России

Медведев: неравномерное развитие регионов - один из вызовов для России

Неравномерное развитие регионов является одним из вызовов для России, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, каждой семье надо стараться обеспечить комфортные условия для жизни. Например, доступное жилье, современную городскую среду, качественные коммунальные услуги и безопасные дороги.

Медведев добавил, что речь в данной ситуации идет не только о мегаполисах, но и о селах, об отдаленных районах России.

До этого Медведев назвал семь вызовов, стоящих перед Россией, которые необходимо обозначить в народной программе партии. Среди них, помимо демографии, — нехватка кадров и появление новых профессий, неравномерное развитие регионов, беспрецедентное внешнее давление, технологический уклад (искусственный интеллект, беспилотные системы, биотехнологии), навязывание ложной системы ценностей и безопасность страны. По последнему пункту зампред Совбеза подчеркнул, что ответить на этот вызов Россия должна военной победой на Украине.

Ранее Медведев назвал главный вызов для России.