Медведев назвал семь вызовов, которые стоят перед Россией

Медведев назвал демографию, экономику и внешнее давление вызовами перед РФ

Председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал семь вызов, которые сегодня стоят перед Россией и которые необходимо обозначить в народной программе партии. Об этом сообщает РИА Новости.

11 июня политик выступил на заседании экспертного совета по формированию народной программы ЕР.

Первым вызовом Медведев назвал демографию, вторым — нехватку кадров и появление новых профессий. Он отметил, что сегодняшние изменения в экономике влияют на рынок труда, задача государства состоит в том, чтобы повысить производительность труда и обеспечить гражданам возможности осваивать новые профессии.

Третьим вызовом зампред Совбеза считает неравномерное развитие регионов России. По словам Медведева, всю страну нужно обустроить так, чтобы ее жители имели равный доступ к здравоохранению, образованию, социальной инфраструктуре.

Четвертый вызов связан с беспрецедентным внешним давлением на Российскую Федерацию, желанием врагов ее «развалить», подчеркнул политик.

Еще один вызов, как отметил Медведев, касается технологического уклада: искусственный интеллект, беспилотные системы, биотехнологии, космические технологии, робототехника, роботизация открывают для людей новые возможности.

Также председатель ЕР предложил раскрыть в программе вызов, связанный с навязыванием ложной системы ценностей россиянам.

Последним вызовом для России Медведев назвал безопасность страны. Он подчеркнул, что ответить на него РФ должна военной победой на Украине.

Ранее Медведев заявил, что Россия обеспечит свою полную безопасность победой на СВО.