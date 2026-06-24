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Политика

ЦИК России обсудит возможность онлайн-голосования на выборах в Госдуму

ЦИК РФ 24 июня рассмотрит вопрос о проведении онлайн-голосования на выборах в ГД
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на заседании, которое пройдет в среду, 24 июня, рассмотрит вопрос о проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещенных с ними выборах. Это следует из проекта повестки заседания.

ЦИК обсудит и другие вопросы: «Об особенностях подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва и иных совмещенных с ними выборов, назначенных на 20 сентября 2026 года, в период действия военного положения на части территории РФ», а также «О Разъяснениях порядка деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов депутатов Госдумы девятого созыва».

Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на заседании комиссии 14 человек проголосовали за проведение выборов в три дня, один воздержался.

В этом году впервые в выборах в Госдуму примут участие жители четырех новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских субъектах выберут депутатов законодательных собраний.

Срок полномочий Думы IX созыва составит пять лет, до сентября 2031 года. О том, как пройдут выборы в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали о попытках влияния на выборы в России из-за рубежа.

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