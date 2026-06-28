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Политика

Путин поставил задачу «Единой России»

Путин: долг «Единой России» — сделать все для Победы
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что долг «Единой России» — сделать все для Победы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «ЕР».

Глава государства на съезде партии отметил, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности. Именно внутреннее единство, по его словам, не дает покоя недоброжелателям.

«Ничего у них никогда не получалось, не получится и сейчас», — сказал Путин.

Он также заявил, что украинская армия отступает на поле боя, это вынуждает Киев использовать террористические методы. Президент подчеркнул, что удары по мирным жителям и гражданским объектам, а также вербовка отщепенцев для диверсий иначе как террористическими методами не называются. Противники не могут нанести стратегическое поражение России и победить на поле боя, поэтому пытаются раскачивать политическую ситуацию в стране, добавил Путин.

В воскресенье, 28 июня, в Москве начался первый этап XXIII съезда партии, посвященный осенним выборам в Госдуму. Члены партии планируют утвердить списки кандидатов на голосование.

Ранее Путин заявил о ежедневном продвижении российских войск.

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