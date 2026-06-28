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Политика

«Разрушил все»: в США раскритиковали заявление Рубио о поддержке Украины

Дэвис: заявление Рубио осложнило переговоры с Россией
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не может быть нейтральным посредником в переговорах по Украине, поскольку поддерживает Киев, осложнило переговорный процесс с Россией. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X.

По словам экс-подполковника, он часто критиковал администрацию бывшего президента США Джо Байдена за плохую дипломатическую работу с Россией и надеялся, что при Дональде Трампе курс изменится и начнется эффективная дипломатия. Однако, как отметил Дэвис, нынешние внешнеполитические лидеры столь же некомпетентны, как и их предшественники.

Рубио, по словам отставного военного, перешел от поддержки переговорного процесса, начавшегося в январе 2025 года, к прямому заявлению о том, что США «выбрали сторону» Украины.

«Тем самым он разрушил все, что произошло в Анкоридже, или любые другие переговоры, которые мы проводили», — написал Дэвис.

Он предупредил, что США может пожалеть об этом решении, и отметил, что представление о бессилии России, возможно, скоро развеется.

Рубио заявлял, что США не могут считаться нейтральными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева. Он также отметил, что президент России Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли соглашения в Анкоридже, однако Вашингтон по-прежнему готов сыграть любую «конструктивную роль, чтобы прекратить войну на Украине». Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на саммите стороны договорились, как прекратить боевые действия и перейти к переговорам. После него Москва не получила ответа на инициативы, а теперь от РФ ждут новых уступок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил о тревоге из-за слов Рубио о поддержке Украины.

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