Лавров заявил о тревоге из-за слов Рубио о поддержке Украины

Российскую сторону беспокоят заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины со стороны Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», — сказал дипломат на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

Накануне Рубио подчеркнул, что США не могут считаться нейтральными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева. Он также отметил, что Вашингтон продолжает поставлять оружие Украине по программе PURL (Список приоритетных нужд Украины), несмотря на продолжающиеся события в Иране.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства сообщил, что вскоре предоставит информацию о расходовании $400 миллионов, выделенных конгрессом на закупку вооружений для Украины в 2026 году. По его словам, данный вопрос сейчас находится на стадии межведомственного согласования.

Ранее Путин резко ответил на заявление Рубио о конфликте на Украине.