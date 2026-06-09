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Политика

Лавров заявил о тревоге из-за слов Рубио о поддержке Украины

Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российскую сторону беспокоят заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины со стороны Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», — сказал дипломат на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

Накануне Рубио подчеркнул, что США не могут считаться нейтральными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева. Он также отметил, что Вашингтон продолжает поставлять оружие Украине по программе PURL (Список приоритетных нужд Украины), несмотря на продолжающиеся события в Иране.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства сообщил, что вскоре предоставит информацию о расходовании $400 миллионов, выделенных конгрессом на закупку вооружений для Украины в 2026 году. По его словам, данный вопрос сейчас находится на стадии межведомственного согласования.

Ранее Путин резко ответил на заявление Рубио о конфликте на Украине.

 
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