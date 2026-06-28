Картаполов не будет участвовать в выборах в Госдуму нового созыва

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах в девятый созыв. Его слова приводит «Интерфакс».

«Не буду», — сказал Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос.

Первая часть предвыборного съезда «Единой России» проходит в воскресенье в Москве. Сегодня планируется утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.