Израиль признал геноцид армян в Османской империи

Правительство Израиля одобрило резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

«Израиль присоединяется к 32 странам, которые исполнили моральный долг, признав историческую правду и отвергнув попытки ее отрицать», — говорится в заявлении.

Геноцид армян — это планомерное уничтожение и депортация армянского населения в Османской империи в 1915–1923 годах. В результате действий турецких властей погибло около 1,5 миллиона человек.

24 апреля ежегодно отмечается память о геноциде армян в Османской империи. Турция до сих пор отвергает обвинения в массовом уничтожении армян, однако факт геноцида признан многими государствами и международными структурами.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что гонения и репрессии в начале прошлого века стали незаживающей раной для многих поколений армян, однако испытание сплотило народ, который сохранил верность традициям, проявив мудрость и мужество. Он назвал произошедшее одной из главных трагедий XX века.

Ранее Пашинян назвал главную причину начала геноцида армян в XX веке.