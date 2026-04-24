Путин назвал геноцид армян одной из самых страшных трагедий в XX веке

kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин направил приветственное послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины геноцида армян и выразил поддержку народу Армении. Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля.

По словам российского лидера, гонения и репрессии в начале прошлого века стали незаживающей раной для многих поколений армян, однако испытание сплотило народ, который сохранил верность традициям, проявив мудрость и мужество.

«Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа – одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые ... <...> изгнаны из родных городов и поселков», — говорится в послании президента.

Путин подчеркнул, что геноцид армян потряс весь цивилизованный мир и показал, к каким катастрофическим последствиям « приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия».

Накануне в столице Армении Ереване стартовало факельное шествие, приуроченное к памяти жертв геноцида армян в начале XX века. Акция в этом году проходит под лозунгом «Борьба продолжается», во главе процессии идут священнослужители. Перед началом церемонии собравшиеся сожгли флаг Турции.

24 апреля ежегодно отмечается память о геноциде армян в Османской империи — событии, которое называют первым геноцидом XX века. Турция по традиции отвергает обвинения в массовом уничтожении свыше 1,5 миллиона армян, однако факт геноцида признан многими государствами и международными структурами.

Ранее хор Сретенского монастыря выпустил песню ко Дню памяти жертв геноцида армян.

 
Скоро коммуналка бешено подорожает — можно ли хоть как-то снизить платежи за ЖКУ законно
