Байден назвал Трампа лузером и обвинил в коррупции

Бывший президент США Джо Байден обвинил администрацию действующего американского лидера Дональда Трампа в «вопиющей коррупции», а самого республиканца назвал «лузером». Его слова приводит CNN.

«Это коррупция, коррупция, наглая, вопиющая коррупция. Коррупция в масштабах, никогда не виданных в американской истории ни в одной администрации. Трамп заработал миллиарды долларов с тех пор, как вернулся в Белый дом», — заявил Байден на съезде Демократической партии в Мэрилэнде.

По его словам, зарабатывание денег на президентстве — это одна из причин, по которой Трамп хотел стать президентом.

Байден также припомнил Трампу «тщеславные проекты»: снос Восточного крыла Белого дома, создание места для бального зала, присвоение своего имени Центру Кеннеди, строительство арки в свою честь.

«О, вау! Какой лузер», — подытожил Байден.

До этого Трамп заявил, что ни одни выборы в мире не сравнятся по уровню коррупции с американскими. По его мнению, избирательный процесс в США сфальсифицирован, «украден» и является посмешищем во всем мире.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны, в отличие от России, вмешивались в выборы в США.

Ранее в США предсказали конец президентства Трампа.