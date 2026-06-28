Медведев заявил о вмешательстве Запада в выборы в Армении

Вмешательство Запада в избирательную кампанию в Армении стало беспрецедентным. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал обращение прокуратуры Армении в ЦИК республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии «Процветающая Армения» Гагика Царукян.

«Все это происходит при полном молчании стран Запада, вмешательство которого в состоявшуюся избирательную кампанию стало беспрецедентным. В духе своих излюбленных неоколониальных практик они буквально поставили госаппарат Армении на ручное управление», — сказал Медведев.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Ее 58 287 голосов составляют 3,9%. Таким образом в парламент войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). «Гражданский договор» сможет единолично сформировать кабмин.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.