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Политика

Польская оппозиция захотела заблокировать евроинтеграцию Украины

FT: в Польше хотят заблокировать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе
Michal Dyjuk/AP

Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал правительство страны заблокировать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, еще больше обострив конфликт между Варшавой и Киевом. Об этом пишет газета Financial Times.

Как напоминает издание, Качиньский пообещал вернуть одну из наград, врученных Украиной, ««в знак его отношения не столько к украинцам, сколько к украинской элите».

По мнению авторов, лидер оппозиции использует конфликт между странами для борьбы с действующим премьер-министром Дональдом Туском. Заявление Качиньского прозвучало в момент, когда Туск открывал международную конференцию по восстановлению Украины, пишет FT.

Ситуация показывает, насколько изменилась дискуссия в Польше в отношении Украины со времен 2022 года, «когда возглавляемое тогда правительством партии «Право и справедливость» в Варшаве активно поддерживало Киев на Западе», говорится в тексте.

«Однако заявления Качиньского свидетельствуют о дальнейшем ужесточении тона партии «Право и справедливость» по отношению к Киеву, поскольку партия стремится заручиться поддержкой фермеров, недовольных импортом украинской сельскохозяйственной продукции, и поляков, все больше опасающихся расходов на размещение украинских беженцев», — пишет FT.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее Мерц объяснил полякам, зачем им поддерживать Украину.

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