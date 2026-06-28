Председатель комитета по обороне Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала планы Еврокомиссии больше не предоставлять убежище украинцам призывного возраста. Ее слова приводит RND.

По ее словам, «более четырех лет Украина защищает свое существование, а вместе с ним и свободу всей Европы». Страна, которая ведет борьбу за выживание, зависит от своих граждан, подчеркнула Штрак-Циммерманн.

«Как она организует свою воинскую повинность — это прежде всего решение самой Украины, и желание этого [отменить предоставление убежища] исходит непосредственно из Киева», — заявила политик.

Украинские СМИ писали, что 26 июня Еврокомиссия опубликовала свое предложение о продлении Директивы о временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако исключение составят те, кто уклоняется от службы в украинской армии. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер отметил, что Киев сам просил ЕС лишить украинских мужчин возраста от 23 до 60 лет права на временную защиту.

Ранее первая страна Евросоюза отказалась предоставлять убежище украинским мужчинам.