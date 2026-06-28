Трамп объяснил причину ударов по Ирану

Военная авиация США ударила по иранской военной инфраструктуре из-за нарушения Ираном режима прекращения огня. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, американский самолет нанес удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радарам.

До этого Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае повторного нарушения режима прекращения огня. По его словам, когда-нибудь наступит момент «когда мы больше не сможем вести себя разумно и будем вынуждены военным путем довести до конца то дело, которое мы так успешно начали».

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного дорогостоящего грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

Ранее Трамп рассказал, на что повлияло бы введение Ираном платы за проход по Ормузскому проливу.