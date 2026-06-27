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Политика

Президент европейской страны предложил помочь разрешить спор Польши и Украины

Президент Литвы Науседа: готов стать посредником между Польшей и Украиной
Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что он согласился бы выступить в качестве посредника в разрешении конфликта между Польшей и Украиной. Об этом пишет издание LRT.

Науседа сказал, что обе страны сейчас заявляют о намерении разрешить спор собственными силами, однако он готов выступить посредником в урегулировании противоречий.

«Прежде всего, они сами должны выразить такое желание. Я также говорил в своем годовом отчете, что готов сделать все, чтобы эта связь между двумя близкими нам народами — Польшей и Украиной — не разорвалась. <…> Если обе стороны придут к выводу о необходимости посредника, если будет высказана такая просьба, я, безусловно, готов это сделать», — отметил он.

По словам Науседы, в субботу, 27 июня, он обсудит конфликт с Украиной с президентом Польши Каролем Навроцким. И в ходе этой встрече президент Литвы намерен услышать больше о причинах спора и о том, что можно сделать для нормализации ситуации.

19 июня Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Причиной послужило решение Зеленского назвать одну из бригад ВСУ в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России).

Зеленский объяснил ситуацию внутриполитической борьбой в соседнем государстве, однако Навроцкий заявил, что конфликт не связан с внутренней ситуацией в Польше.

Ранее польский министр назвал ошибкой лишение Зеленского ордена.

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