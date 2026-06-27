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Политика

Заявление Путина про авиацию вызвало в Китае споры

Baijiahao: Путин одной фразой оставил Китай за бортом высшего авиационного клуба
Юрий Кочетков/РИА Новости

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что только Россия, США, Великобритания и Франция обладают полным циклом производства авиационных двигателей, вызвало споры в Китае. Об этом пишет Baijiahao.

Отмечается, что ряд китайских СМИ увидели в словах российского лидера намек на уровень развития авиастроения Китая.

«Всего одной фразой Путин оставил КНР за бортом высшего авиационного клуба», — говорится в публикации.

При этом эксперты обращают внимание, что заявление Путина было связано не с политикой, а с трудностями создания авиационных двигателей. По их мнению, для вхождения в число таких стран нужно полностью локализовать весь цикл разработки и производства.

В полный цикл создания авиационных двигателей входят сборка, разработка материалов и программного обеспечения, испытания авиационных двигателей и их сертификация. Сегодня этим занимаются американская корпорация Pratt & Whitney, британская Rolls-Royce, французская Safran и русская Объединенная двигателестроительная корпорация.

Ранее Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в Подмосковье

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