Дипломат рассказал в каком штате США уважают и признают Россию

Генеральный консул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов заявил, что за время работы в дипломатическом представительстве он приметил от жителей Техаса уважение и признание России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Уважение и признание значимости нашей страны присутствуют, а негативных моментов, связанных с заезженными клише, практически нет», — отметил Пукалов.

Генконсул добавил, что не заметил каких-либо устойчивых негативных стереотипов в отношении России во время своей работы в Хьюстоне.

До этого Пукалов указывал, что деловые круги в Техасе понимают ценность контактов с Россией, но на пути потенциального сотрудничества воздвигнуты искусственные преграды. По его словам, из-за санкционного давления российский бизнес обложен барьерами, как еж иголками, и эти ограничения лишают заинтересованные силы маневра.

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