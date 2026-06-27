Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Политика

Дипломат рассказал в каком штате США уважают и признают Россию

Генконсул Пукалов: в Техасе уважают Россию
МИД РФ

Генеральный консул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов заявил, что за время работы в дипломатическом представительстве он приметил от жителей Техаса уважение и признание России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Уважение и признание значимости нашей страны присутствуют, а негативных моментов, связанных с заезженными клише, практически нет», — отметил Пукалов.

Генконсул добавил, что не заметил каких-либо устойчивых негативных стереотипов в отношении России во время своей работы в Хьюстоне.

До этого Пукалов указывал, что деловые круги в Техасе понимают ценность контактов с Россией, но на пути потенциального сотрудничества воздвигнуты искусственные преграды. По его словам, из-за санкционного давления российский бизнес обложен барьерами, как еж иголками, и эти ограничения лишают заинтересованные силы маневра.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!