Деловые круги в Техасе понимают ценность контактов с Россией, но на пути потенциального сотрудничества воздвигнуты искусственные преграды. Об этом РИА Новости заявил генеральный консул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов.

По его словам, из-за санкционного давления российский бизнес обложен барьерами, как еж иголками, и эти ограничения лишают заинтересованные силы маневра.

«Тем не менее запрос на предпринимательский и культурный диалог не исчез», — сказал дипломат.

17 июня агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Отмечалось, что действия Кошты вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.

После этого Евросоюз раскололся на два лагеря. The Washington Post писала, что ЕС пытается установить диалог с Москвой не потому, что у европейских политиков есть в этом необходимость, а из-за нежелания остаться за бортом переговорного процесса по Украине.

Позже Кошта заявил, что Евросоюз сейчас не является посредником в урегулировании украинского конфликта и не ставит перед собой подобной задачи.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.