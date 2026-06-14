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Политика

Будущие поколения россиян призвали готовить к санкциям Запада

Галушка: санкции Запада затронут несколько поколений вперед
Maxim Zmeyev/Reuters

Санкции Запада важно воспринимать трезво, осознавая, что это на несколько поколений вперед. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты России, президент фонда «Кристалл роста» Александр Галушка.

По его мнению, будущие поколения россиян следует растить с осознанием того, что санкции будут наложены на протяжении нескольких десятилетий.

Галушка добавил, что США в лице американского лидера Дональда Трампа развязали торговые войны и фактически прекратили работу Всемирной торговой организации (ВТО). Замсекретаря ОП отметил, что с точки зрения геоэкономики экономическая война не прекращается никогда, просто ее формы зачастую бывают незаметными.

Он утверждает, что поводов для пессимизма нет, а России следует учитывать свои успехи в условиях санкций и продолжать развиваться.

До этого президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции назвал бредом и чушью решение ЕС ввести санкции в отношении организаций детского отдыха.

Ранее американский журналист заявил о провале антироссийских санкций ЕС.

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