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Политика

В МИД РФ указали на банкротство евроатлантической модели безопасности

Посол МИД РФ: концепция европейской безопасности обанкротилась
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Концепция европейской безопасности, основанная на евроатлантических механизмах, обанкротилась. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Хотелось бы надеяться, что там остаются здравомыслящие силы, ведь нельзя же не видеть, что концепция европейской безопасности, тем более с опорой на евроатлантические механизмы, сперва обанкротилась, а потом с треском рассыпалась», — заявил Трофимов.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается текущей и долгосрочной угрозой для альянса. По его словам, РФ якобы инвестирует более 40% своего бюджета в оборону, а также наращивает и восстанавливает вооруженные силы такими темпами, что через три, пять или семь лет может быть готова атаковать НАТО.

Ранее политолог предупредил об угрозе для России со стороны Финляндии и Швеции.

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