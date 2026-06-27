В МИД РФ указали на банкротство евроатлантической модели безопасности

Концепция европейской безопасности, основанная на евроатлантических механизмах, обанкротилась. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Хотелось бы надеяться, что там остаются здравомыслящие силы, ведь нельзя же не видеть, что концепция европейской безопасности, тем более с опорой на евроатлантические механизмы, сперва обанкротилась, а потом с треском рассыпалась», — заявил Трофимов.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается текущей и долгосрочной угрозой для альянса. По его словам, РФ якобы инвестирует более 40% своего бюджета в оборону, а также наращивает и восстанавливает вооруженные силы такими темпами, что через три, пять или семь лет может быть готова атаковать НАТО.

Ранее политолог предупредил об угрозе для России со стороны Финляндии и Швеции.