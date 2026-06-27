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Путин поздравил выпускников российских школ

Путин выпускникам: самое главное — найти свое призвание
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ. Видео опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства пожелал вчерашним школьникам идти вперед и найти свое призвание. Путин подчеркнул, что именно выпускникам, «тем, кто сейчас совсем молод», скоро предстоит взять на себя ответственность за Россию.

«Вам ... предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в технологиях, науке, в управлении, в социальной сфере, в культуре и искусстве. Главное – настойчиво и упорно идти к достижению целей и, конечно, помнить важные школьные уроки: уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки, любви к родной стране, равнения на её героев и уважения к вечным, непреходящим ценностям, во все времена служившим нам опорой», — сказал Путин.

27 июня состоятся выпускные вечера в российских школах.

26 июня психолог Виталия Дмитриева рассказала, что родителям важно правильно выстроить диалог с бывшим школьником перед выпускным, чтобы вечер запомнился ребенку только хорошими моментами.

Ранее стало известно, у скольких россиян был алкоголь на выпускном.

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