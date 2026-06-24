Стало известно, у скольких россиян был алкоголь на выпускном

KP.RU: у 24% россиян не было алкоголя на школьном выпускном

Большинство россиян признались, что на их школьном выпускном был алкоголь. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, у 74% респондентов был алкоголь на выпускном вечере. При этом часть россиян отметила, что для их класса спиртные напитки покупали родители, а другие опрошенные раскрыли, что выпивали с одноклассниками в тайне.

Однако 24% участников опроса заявили, что на их школьном выпускном алкоголь отсутствовал. Некоторые из этих респондентов признались, что они не смогли раздобыть спиртное, а другие заявили, что у них с одноклассниками другое воспитание.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «другое». При этом одни раскрыли, что не помнят, как прошел их выпускной, а остальные вовсе не ходили на этот торжественный вечер.

Опроса финтех-группы Summit Group до этого показал, что 44% половины российских семей планируют потратить на выпускной до 30 тысяч рублей. Главными статьями расходов оказались наряд для выпускника и организация банкета или ресторана.

Ранее в Госдуме ответили, как реагировать, если ребенок напился на выпускном.