Путин и Лукашенко продолжили общаться в закрытом формате

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валдае продолжают общаться в формате тет-а-тет. Об этом сообщает близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул Первого».

Там добавили, что из-за закрытого формата общения фото и видео со встречи политиков нет.

До этого стало известно, что Лукашенко начал рабочий визит в РФ. Его борт приземлился в российском аэропорту. На кадрах оттуда глава государства вышел из самолета с надписью «Беларусь». Спустившись с трапа, на котором было написано «Россия», он помахал рукой и сел в автомобиль, чтобы отправиться на Валдай.

Там Лукашенко встретился с российским коллегой. Лидеры собирались обсудить вопросы региональной безопасности, взаимодействия в экономике и торговле и повестку дня Союзного государства. Переговоры политиков начались в резиденции Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что заявлений для СМИ и подписания документов не будет.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Зеленского о «белорусских ретрансляторах».