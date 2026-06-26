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Политика

Трамп пригрозил Европе 100-процентными пошлинами при одном условии

Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами в случае введения налога на компании США
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп предупредил европейские государства о возможном введении повышенных импортных пошлин на их товары в ответ на планы по налогообложению цифровых услуг американских корпораций. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Ряд стран Европы обсуждает скорое введение сбора для цифровых компаний из США. Некоторые из них уже близки к реализации этой меры. Данное сообщение следует рассматривать как предупреждение: любое государство, которое введет подобный налог, незамедлительно получит 100-процентные пошлины на весь экспорт своих товаров в Америку», — заявил Трамп.

По его словам, эти тарифы будут действовать вместо существующих торговых соглашений с указанными странами. Он также подчеркнул, что 100-процентные пошлины вступят в силу немедленно, как только будет введен налог на американские компании.

До этого американский лидер уже сделал аналогичное заявление в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, пригрозив обложить 100-процентными пошлинами все французские вина и шампанское в случае сохранения цифрового налога на технологические компании США.

Ранее Трамп пригрозил ввести плату за проход через Ормуз, если США возьмут его под контроль.

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